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القبض على ” مارادونا ” بمطار بوينس آيرس

القبض على ” مارادونا ” بمطار بوينس آيرس
نواف السالم(صدى):

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم منتخب التانغو السابق فور وصوله لمطار العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس ، بسبب شكوى قدمتها زوجته السابقة، روكيو أوخيدا.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية ، أن مارادونا غادر المبنى الذي احتجز فيه رفقة محاميه ماتياس مورلا.

ومن جانبه نشر مارادونا بعد خروجه من الحجز، صورة تجمعه بمحاميه على صفحته الرسمية في ” فيسبوك ” ، لطمأنة عشاقه بأن احتجازه كان عرضيا وهو حاليا حر طليق.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 5 ساعات

فتش عن المرأه …

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