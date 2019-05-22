القبض على ” مارادونا ” بمطار بوينس آيرس
ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم منتخب التانغو السابق فور وصوله لمطار العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس ، بسبب شكوى قدمتها زوجته السابقة، روكيو أوخيدا.
وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية ، أن مارادونا غادر المبنى الذي احتجز فيه رفقة محاميه ماتياس مورلا.
ومن جانبه نشر مارادونا بعد خروجه من الحجز، صورة تجمعه بمحاميه على صفحته الرسمية في ” فيسبوك ” ، لطمأنة عشاقه بأن احتجازه كان عرضيا وهو حاليا حر طليق.
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 5 ساعات
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