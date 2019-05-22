جامعة المعرفة تكشف عن شروط القبول  بـ 10 تخصصات

علي القحطاني(صدى):

تلقت جامعة المعرفة طلبات القبول للالتحاق بعشرة برامج دراسية متاحة للجنسين خلال العام الجامعي المقبل.

وكشفت جامعة المعرفة عن شروط قبول الطلبة المستجدين من خريجي الثانوية العامة في جامعة المعرفة ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

وأشارت إلى أن الحصول على المعدل والدرجة المحددة من مجلس الكلية في كل من الثانوية العامة واختباري القدرات العامة والتحصيلي المعد من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم أو SAT، وذلك حسب الآتي:تخصص الطب والجراحة: معدل لا يقل عن 90% في الثانوية العامة وأن تكون درجة القدرات والتحصيلي 70% أو (SAT 1100)، بقية التخصصات: معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة وأن تكون درجة القدرات 65% والتحصيلي 60% أو (SAT 950 SAT).

وأوضحت:”تحقيق الحد الأدنى من مهارات اللغة الإنجليزية في تخصص الطب و الجراحة على أن لا تقل عن 40 درجة في اختبار Oxford أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الأخرى TOFEL iBT 40, IELTS( ACADEMIC) 3.5 أو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية 62 STEP ، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ألا يكون مفصولاً فصلاً تأديبياً من جامعة أخرى، أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية”، لافتا إلى أن يكون لائقاً طبياً بالكشف الطبي المعتمد لدى الكلية وفق متطلبات القبول لكل تخصص.أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

ولفتت إلى تسديد رسوم القبول، وتكون غير مستردة (الرسوم الدراسية)، تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي حسب الرسوم المستحقة لكل تخصص وتكون غير مستردة في حال الانسحاب من الجامعة (الرسوم الدراسية)، أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية وتعلن وقت التقديم.