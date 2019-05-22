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  3. بالفيديو.. أسيل عمران تعلق على انتقادها بسبب مشهد جريء بـ ” ماذا لو؟ “

بالفيديو.. أسيل عمران تعلق على انتقادها بسبب مشهد جريء بـ ” ماذا لو؟ “

بالفيديو.. أسيل عمران تعلق على انتقادها بسبب مشهد جريء بـ ” ماذا لو؟ “
الرياض(صدى):

علقت الفنانة أسيل عمران، على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب مشهد لها اعتبر جريئاً من مسسلسل ” ماذا لو؟ ” والذي كانت به تحتضن وتقبل زميلها، لترد على ذلك خلال لقاء أجري معها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي وضمن حلقة من برنامج ” MBC تراندينغ “.

وأكدت أسيل عمران إن خبرتها جعلتها تعرف المشاهد التي ستثير الجدل قبل حدوثه؛ لافتة إلى أن المتابعين يقولون لها دائماً ” لم نتوقع هذا منك ” وأن هذا الكلام جميل لكنه يحزنها لأن الناس لا يعرفون أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 11 ساعة

اهم شي ان عندها طاقه مرتفعه

[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 11 ساعة

هذي الأمور مو تربية الأبناء عندنا بالسعودية لكن هذي العائله خرجت من المملكه ومن الطبيعي تخرج عن النص

[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 10 ساعات

اهم شى الطاقه لان العمل جبار ويحتاج طاقه وخى معنويتك مرتفعه واصبري

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 10 ساعات

طيب …

[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.

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