بالفيديو.. أسيل عمران تعلق على انتقادها بسبب مشهد جريء بـ ” ماذا لو؟ “

الرياض(صدى):

علقت الفنانة أسيل عمران، على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب مشهد لها اعتبر جريئاً من مسسلسل ” ماذا لو؟ ” والذي كانت به تحتضن وتقبل زميلها، لترد على ذلك خلال لقاء أجري معها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي وضمن حلقة من برنامج ” MBC تراندينغ “.

وأكدت أسيل عمران إن خبرتها جعلتها تعرف المشاهد التي ستثير الجدل قبل حدوثه؛ لافتة إلى أن المتابعين يقولون لها دائماً ” لم نتوقع هذا منك ” وأن هذا الكلام جميل لكنه يحزنها لأن الناس لا يعرفون أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة.