بالفيديو.. لحظة استحمام فيل رضيع في إناء تشعل مواقع السوشيال ميديا 

بانكوك(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف فيل رضيع يضع تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.

وبدا في المقطع المتداول الفيل الصغير وهو يستحم في الإناء الضخم؛ بحديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.

ووفقا لما ظهر في الفيديو ركل الفيل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه، وعندما هبط بجسده في الماء، وقام الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره.

وأثار المقطع المتداول ضجة كبيرة من المتعة والضحك بين رواد السوشيال ميديا بسبب إعجابه بطرافة الفيل الرضيع.