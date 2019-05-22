بالفيديو.. فاطمة العبدالله تكشف عن طلاقها لمرات كثيرة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله ، حالة من الجدل بين متابعيها عقب تصريحاتها الأخيرة عن الطلاق في آخر ظهور لها بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت فاطمة في الفيديو ، أنها لا تحب الطلاق رغم أنها طلقت مرات عدة. وتوجهت إلى متابعاتها بالقول إنه لا داع للندم عند الانفصال وخصوصاً في حال كان أهل الشريك لا يتمتعون بمستوى رفيع.

وأضافت: “إذا الأهل مو من مستواكم ولدهم يكون نفسهم” مشيرة إلى أن العيوب الكبيرة تظهر بسرعة منذ البداية.

وختمت: “ما تأسفون عليهم خصوصاً إذا مستواكم وايد عالي ووايد ناس راقية… أحفادكم تربونهم تربيتكم ويروحون عندهم يردون وسخين… ما تقدرون تكملون مع هل الناس”.