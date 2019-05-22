بالفيديو.. فاطمة العبدالله تكشف عن طلاقها لمرات كثيرة
أثارت الفنانة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله ، حالة من الجدل بين متابعيها عقب تصريحاتها الأخيرة عن الطلاق في آخر ظهور لها بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت فاطمة في الفيديو ، أنها لا تحب الطلاق رغم أنها طلقت مرات عدة. وتوجهت إلى متابعاتها بالقول إنه لا داع للندم عند الانفصال وخصوصاً في حال كان أهل الشريك لا يتمتعون بمستوى رفيع.
وأضافت: “إذا الأهل مو من مستواكم ولدهم يكون نفسهم” مشيرة إلى أن العيوب الكبيرة تظهر بسرعة منذ البداية.
وختمت: “ما تأسفون عليهم خصوصاً إذا مستواكم وايد عالي ووايد ناس راقية… أحفادكم تربونهم تربيتكم ويروحون عندهم يردون وسخين… ما تقدرون تكملون مع هل الناس”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 11 ساعة
تطلقتي كثير يعني تزوجتي كثير …… المشكله فيك بتكرار الزيجات
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 11 ساعة
كلامها صحيح طيب يوم انتي من عائله راقيه ليش تاخذين زباله والا عشانه مزيون واستوعبتي بعدين الوضع واستغرب انك كويتيه وتقولين هالكلام يعني من الطبيعي عندكم انك تتعرفي على أهله قبل الزواج