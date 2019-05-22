متابعة- أميرة خالد(صدى):

سلطت الأضواء على رجيم القهوة بالزبدة لنسف الدهون في أيام، مشيرا إلى طريقة عمل رجيم القهوة الجبار ” إضافة ملعقتين وسط من الزبدة الغنية بأحماض الأوميغا 3 وملعقة وسط من زيت جوز الهند إلى كوب القهوة الصباحي “.

ويشكل هذا المزيج بديلاً لوجبة الفطور الصباحي لأنه يحدّ من الشعور بالجوع، كما يعارض الكثير من اختصاصيي التغذية تطبيق هذه الحمية ويصفونها بالخطرة على الصحة لأن المزيج خال من المغذيات.

ومن المتعارف أن رجيم القهوة بالزبدة لا يساعد على الحفاظ على الرشاقة على المدى الطويل، مع الإشارة إلى ضرورة تناول وجبة الفطور التي تساعد على الحصول على الطاقة الضرورية خلال النهار.