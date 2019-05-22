” تعالج الكولسترول ” .. فوائد المرة للجسم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن فوائد صمغ المرة من القدم في الطب الشعبي لعلاج الكثير من الأمراض وخاصة في تعديل مستوى الكولسترول مقابل زيادة الكولسترول الصحي من خلال تثبيط إفراز الأحماض التي تؤثر في عملية.

وتساعد المرة بفضل خصائصها المضادة للالتهاب في علاج العديد من مشاكل الفم مثل التقرحات، التهاب اللثة، البلعوم والحنجرة، وتفيد المرة في تنقية الصوت وعلاج البحة من خلال طرد البلغم. يمكن استخدام محلول المرة للغرغرة أو المضمضة.

وتعمل المرة على تنشيط الدورة الدموية والجسم وبالتالي التخلص من السوائل المحتبسة، السموم أو الأملاح زائدة وطرحها خارجا في شكل عرق أو بول.

ومن فوائد المرة أيضًا أنها تساعد على تهدئة الجهاز العصبي والتخفيف من التوتر وتعديل معدل ضربات القلب وضغط الدم. يمكن استنشاق زيت المرة أو وضع قطرات على مساحة صغيرة من الجلد.

وتعد المرة من الأعشاب التي تساعد في علاج اضطرابات الدورة الشهرية وتقوية الرحم، كما تفيد في علاج الالتهابات المهبلية والقضاء على الرائح كريهة كونها ذات رائحة عطرية مميزة