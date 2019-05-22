أمانة عسير: 1914 زيارة تفتيشية تغلق 144 منشأة مخالفة لضمان سلامة أسواقها

محمد بن طحيطح(صدى):

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها أكثر من 5 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثالث منذ انطلاق حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة امانات المملكة.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى ان الأمانة قد اتلفت نحو 5.393 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 1035 مخالفة صحية بجانب اغلاق 144 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1914 جولة ميدانية قام بها المراقبين .

و تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، و ذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .