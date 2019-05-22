البكيري: الاتحاد يستهدف لاعبين محليين للمنافسة على البطولات

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي محمد البكيري، في تصريحات لبرنامج ” الوقت الأصلي ، أنه هناك استهداف اتحادي للعديد من اللاعبين المحليين والتي ستُحدِث الفارق .. وهذا توجُّه اتحادي والعدد قد يصِل لخمسة لاعبين ، من أجل المنافسة على البطولات .

وقال محمد البكيري ، جمال باجندوح لن يقوم الاتحاد بالتجديد معه، وأحمد عسيري ينتهي عقده في الفترة الشتوية، وهذا اللاعب لديه أخطاء عديدة، وآخرها في لقاء الوحدة الإماراتي.. وهناك أيضاً لاعبون آخرون سيرحلون من الاتحاد .

وأضاف: “ هناك لاعبَان محليان، لاعب محور ولاعب مهاجم .. وخلال هذين الأسبوعين سيُنهي الاتحاد التعاقد معهما ” ، وتابع: “ في المُجمَل العام سييرا قدّم عملاً جيداً وإدارة الاتحاد جلبت البيشي والشمراني ونجحت في استقطابهم ”.

واختتم البكيري تصريحاته قائلًا: “ الاتحاد مع هذه الأسماء الموجودة استمر 10 مواسم بلا دوري .. فقط بطولات النفَس القصير .. ويجب على الاتحاد أن يستقطب لاعبين جُدد ”.

ويُعد الموسم الحالي هو الأسوأ لنادي الاتحاد حيث أنهى منافسات الدوري محتلًا المركز العاشر، ووصل إلى نهائي كأس الملك ولكنه خسر اللقب أمام التعاون، إلا أنه يسير بشكل جيد في دوري أبطال آسيا وتأهل إلى دور الـ16.