بالفيديو والصور.. مواصفات مذهلة للاندروفر ديسكفري سبورت 2020

لندن (صدى):

أطلقت لاندروفر ديسكفري سبورت 2020 فيس ليفت تصميم محدّث مع تطويرات تقنية وخيارات محركات صديقة للبيئة.

وحدثت SUV البريطانيةتصميمها الخارجي بشكل يحافظ على هيئتها العامة ولكن مع عدة تغييرات تتضمن مصدات معدلة ومصابيح LED مختلفة بجانب شبك أمامي جديد وعدة خيارات للعجلات تتراوح ما بين قياسات 18 إلى 21 إنش.

وتعتبر تحديثات ديسكفري سبورت بالمقصورة عبر المقود ثلاثي الشكل الجديد والكونسول الوسطي المحدث مع الخامات عالية الجودة وشاشة العدادات الرقمية بجانب شاشة لمسية 10 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع وجود مقبض ناقل أكثر فخامة، مقاعد جديدة أعلى راحةً وعملية بسبب إمكانية طي الصف الثاني منها مع استخدام كسوة للمقاعد من مادة تدعى Luxtex المصنوعة من ألياف البوليستر المعاد تدويرها لتكون ناعمة بشكل فاخر وخفيفة الوزن بجانب اعتماديتها وقدرتها على مقاومة القطع، بجانب توفر أنظمة التدفئة والتدليك بالمقاعد الأمامية مع دعم شحن الهواتف الذكية لاسلكياً.

وتعمل ClearSight بضغطة زر على تحويل مرآة الرؤية الخلفية لشاشة عرض عالية الدقة تكشف للسائق الطريق خلفه عبر كاميرا أعلى الزجاج الخلفي بشكل يحسن من الرؤية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو ما يمكن استخدامه لعرض رؤية محيطية 360 درجة لما يوجد أسفل السيارة من مختلف الاتجاهات أيضاً، مما يساعد بالتغلب على الطرق الوعرة، حيث يساعد بذلك منصة Premium Transverse المستخدمة في رنج روفر ايفوك 2020، والتي تساهم في تقليل الاهتزازات والضوضاء في المقصورة.

وتتوافر لاندروفر ديسكفري سبورت باثنين من خيارات المحركات هما 4 سلندر بقوة 249 حصان وآخر هجين بسيط بقوة 300 حصان متصل بنظام كهربائي 48 فولت ومولد يحفظ الطاقة الحركية الناتجة عن التسارع ويحولها لكهرباء، حيث يساهم النظام في تحسين أداء التسارع لاحقاً، كما سيكون هناك نسخة هجينة بسيطة بمحرك 4 سلندر 2 لتر قوة 200 حصان وعزم 320 نيوتن.متر وكذلك خيار آخر لنسخة هجينة بسيط من محرك 4 سلندر ذو قوة 249 حصان وعزم 365 نيوتن.متر.

وتتاح ديسكفري سبورت بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق التي تتضمن مثبت السرعة المتكيف مع مساعد توجيه ومساعد للبقاء بالمسار ومكابح طوارئ تلقائية، على أن تتوفر صيف هذا العام بالأسواق بأسعار تبدأ في بريطانيا من 31,575 جنيه استرليني (150,592 ريال).