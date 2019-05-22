” الزعاق ” : درجات الحرارة سترتفع وشوال بداية مربعانية القيظ

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لأجواء المملكة.

وأوضح ” الزعاق ” إن درجات الحرارة سترتفع لمعدلات صيفية على جل مناطق السعودية ” بتمرحل زحزاح ” على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.

وأشار المختص في الطقس إلى أن هذه مقدمات لدخول مربعانية القيظ (1440/9/29) فشهر شوال بداية مربعانية القيظ وشهري ذو القعدة وذو الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ ” جمرة القيظ ” .