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” الزعاق ” : درجات الحرارة سترتفع وشوال بداية مربعانية القيظ

” الزعاق ” : درجات الحرارة سترتفع وشوال بداية مربعانية القيظ
عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لأجواء المملكة.

وأوضح ” الزعاق ” إن درجات الحرارة سترتفع لمعدلات صيفية على جل مناطق السعودية ” بتمرحل زحزاح ” على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.

وأشار المختص في الطقس إلى أن هذه مقدمات لدخول مربعانية القيظ (1440/9/29) فشهر شوال بداية مربعانية القيظ وشهري ذو القعدة وذو الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ ” جمرة القيظ ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 47 دقيقة

يارجال والله ماعندك سالفه …وش جبت يعني عارفين …

[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 22 دقيقة

ياأبو سلطان الزعاق يبي يسولف فاضي

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