جمعية الزهايمر تسيّر قوافل مشروع ” رفقة “

محمد السعران(صدى):

بدأت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مشروع “رفقة”، الذي يهدف إلى إعانة أسر مرضى الزهايمر ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وإدخال البهجة في قلوبهم ضمن مشاريعها الدائمة، الذي انطلق مطلع رمضان 1440هـ ابتداءً من المنطقة الوسطى (الرياض)، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الجالي.

ويرافق قوافل المشروع الذي تتبناه الجمعية للسنة الخامسة على التوالي كوادر من القطاع الصحي والتطوعي، وفريق العمل الإداري بالجمعية، والأعضاء العاملون فيها، حيث استفاد لهذا العام حتى الآن من مشروع رفقة (496) أسرة في مناطق المملكة المختلفة من خلال توفير احتياجاتهم المعنوية والمادية للأسر المتعففة، ليحضوا بحياة كريمة من خلال تغطية هذه الاحتياجات، وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل والرحمة الذي ترفعه الجمعية الداعم، والمساندة لكبار السن من مرضى الزهايمر.

ويلبي هذا المشروع الذي يغطي كافة مناطق المملكة من خلال شركاء الجمعية الاستراتيجيين الخيريين والصحيين، حاجة المئات من الأسر التي يوجد فيها مريض بالزهايمر من الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى توفير العاملات المنزليات، ودعم الإيجارات المنزلية، وتغطية التكاليف الأخرى من فواتير الكهرباء والماء وغيرها، كما يقدم المشروع الاستشارات الاجتماعية لأسر مرضى الزهايمر التي تعينهم على تقديم الخدمة المثلى وبالطرق الصحيحة لمرضاهم .

ويأتي مشروع “رفقة” الرائد ضمن مسار معين من برامج الدعم الاجتماعي، في إطار أهداف الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في التنمية الاجتماعية ودعم جهود الدولة في توفير أفضل خدمة ممكنة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

كما يأتي تنفيذ الجمعية لمشروع “رفقة” في إطار ثوابتها الرئيسية والمهمة التي تحث على رعايتهم بالطريقة المثلى والتأكد من وضع المريض الصحي والاجتماعي والنفسي، ولامست الجمعية اهتماماً كبيراً في أوساط المجتمع، ورغبة شديدة من القطاعات ورجال الأعمال والداعمين في زيارة المرضى وهذا هو الدور التكاملي الذي تعمل فيه المؤسسات، والجمعيات الخيرية مع المؤسسات، والمحسنين من أفراد المجتمع.

كما تتقدم الجمعية بجزيل الشكر لمن ساهم في إنجاح هذا المشروع من الشركاء الاستراتيجيين، أبرزهم أمانة منطقة الرياض، وهيئة النقل العام، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومجمع السواك الطبي، ومركز الضحى للعلاج الطبيعي، والبنك السعودي للاستثمار، وسماسكو، وصافولا، ونابكو الوطنية “سانيتا”، وإدارة الطب المنزلي بالمدينة المنورة، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ولجنة أصدقاء المرضى بالقصيم، وإدارة الطب المنزلي بحائل، وجمعية برنامج فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالجوف، وغدارة الرعاية الصحية المنزلية بجازان، وإدارة الرعاية الصحية المنزلية بعسير، وأوقاف محمد العلي العبداللطيف وشركة الخزامى وقنوات ٢٤.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل من خلال الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa أو من خلال هاتف 0112143838/0114100112 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي saudialzheimer.