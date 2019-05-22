” الاتصالات ” تكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع الرسائل الاحتيالية 

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أفضل طريقة للتعامل مع الرسائل الاحتيالية التي تصل على صورة رسائل قصيرة sms أو محادثات على برامج المراسلة الفورية.

وأوضحت أن أول ما يجب فعله عند وصول هذه الرسائل هو تجاهلها وعدم التفاعل معها أو الاستجابة لما يطلبه مرسل الرسالة من بيانات أو معلومات.

وحول كيفية الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية، أبانت الهيئة أنها خصصت الرقم 330330 لاستقبال البلاغات عنها، إذ يمكن لمرسل الرسالة إعادة إرسالها مرة أخرى للرقم من أي مشغل للاتصالات داخل المملكة.

وأشارت إلي أنه يمكن الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر التطبيقات من خلال التطبيق نفسه وحظر الرقم، أو عبر تصوير الرسالة وإبلاغ الجهات الأمنية عبر تطبيق ” كلنا أمن “.