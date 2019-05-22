6 مهن ستختفي من سوق العمل السعودي قريبا

عادل الحربي(صدى):

تُقدم المملكة على اختفاء 6 مهن من السوق المحلي خلال 3 – 5 سنوات المقبلة، أبرزها خدمات العملاء، واستبدالها بروبوت أو أجهزة خدمة ذاتية تقدم نفس الخدمة وفعالية التواصل البشري .

وأكد المتخصص في الموارد البشرية نواف الضبيب ، أنه بعد دخول الأتمتة إلى المملكة قلت الحاجة إلى 3 وظائف رئيسية ، وأبرزها العلاقات الحكومية، موضحا أنه قبل نحو 20 عاما كان هناك موظف مسؤول عن العلاقات الحكومية في كل قطاع لتخليص الإجراءات الحكومية وتسديد الإقامات، فكانت كل شركة لديها عدد كبير من السعوديين إلا أنه بعد الأتمتة اختفت الحاجة فقل العدد بشكل كبير.

وقال الضبيب في تصريحات إعلامية ، إن كتاب الخطابات في الشركات اختفت الحاجة إليهم بسبب إحلال السكرتير محلهم مما أدى إلى تقليل وظائف كتاب الخطابات الرسمية، فأصبح موظف السكرتير يؤدي أعمال الكثير من كتاب الخطابات»، موضحا أيضا، أنه تم الاستغناء عن المحاسبين في عملية التقارير المالية، لأن الشركات تجري الآن تحليلات مالية كل دقيقة بعد أتمتة الأنظمة.

كما أشارت شريك أعمال إقليمي – قطاع الرأس المال البشري عبير الدوسري أن هناك وظائف قل الطلب عليها بشكل كبير وستختفي تماما خلال 3 إلى 5 أعوام، وذلك بعد تبني قطاع الأعمال والصناعة لأحدث التكنولوجيا والبرامج التي تغني عن الموارد البشرية .

ومن المهن التي ستختفي من سوق العمل السعودي قريبا:

مسؤول العلاقات الحكومية

كتاب الخطابات

المحاسبون

خدمات العملاء

الأيدي العاملة في المصانع

أخصائيو التوظيف (الموارد البشرية) .