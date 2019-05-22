بالفيديو.. وفاة عريس صائما أثناء صلاته بأحد المساجد
أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة شاب أردني أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بالعاصمة عمّان.
وبحسب ما ذكره أقارب الشاب فإن وفاته كانت في صلاة الظهر في الخامس عشر من رمضان الجاري، موضحين أنه حديث عهد بالزواج؛ إذ لم يمضِ على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، كنا اعتبر متداولو الفيديو أن وفاة الشاب صائماً في رمضان أثناء صلاة الجماعة دلالة على حسن الخاتمة.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49437 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 12 ساعة
رحمه الله وغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ، آمين ,,
,, ان شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم ارزقني حسن الخاتمه .. آمين ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمه …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله الله يرحمه يازينها من خاتمه