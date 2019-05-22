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بالفيديو.. وفاة عريس صائما أثناء صلاته بأحد المساجد 

بالفيديو.. وفاة عريس صائما أثناء صلاته بأحد المساجد 
عمّان(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة شاب أردني أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بالعاصمة عمّان.

وبحسب ما ذكره أقارب الشاب فإن وفاته كانت في صلاة الظهر في الخامس عشر من رمضان الجاري، موضحين أنه حديث عهد بالزواج؛ إذ لم يمضِ على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، كنا اعتبر متداولو الفيديو أن وفاة الشاب صائماً في رمضان أثناء صلاة الجماعة دلالة على حسن الخاتمة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 12 ساعة

رحمه الله وغفر له

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ، آمين ,,

,, ان شاء الله انها خاتمة حسنه ، اللهم ارزقني حسن الخاتمه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يرحمه …

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله الله يرحمه يازينها من خاتمه

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