أبرز المعلومات عن هدى الحليسي المنتظر تعيينها كثاني سفيرة سعودية

علي القحطاني(صدى):

انتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، عن تعيين الأكاديمية هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج، لتصبح ثاني سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر التي عينت قبل أشهر سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل عن هدى الحليسي؛ فهي حاصلة على الماجستير في اللغة الفرنسية وأدبها عام 1987 من جامعة كولورادو، وعملت مستشارة لدى هيئة الغذاء والدواء، وأيضًا مستشارة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1999؛ بينما في عام 2011 عينت عضوًا بمجلس إدارة المجلس السعودي الفرنسي، ومنذ 2013 وهي عضو بمجلس الشورى.

وتجيد الحليسي 4 لغات، حيث عملت خبيرة في اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، كما أنها أول سعودية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، كما أنها ابنة الدبلوماسي الراحل عبدالرحمن الحليسي، الذي يعد أحد الوجوه البارزة في وزارة الخارجية في ستينيات القرن الماضي.

وتعد أول سعودية تدخل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، إذ عملت عضوًا باللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في هذا الاتحاد؛ فيما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة المشرفة على مؤتمر النساء البرلمانيات في اجتماع جنيف، وممثلة للمجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات.

وفي عام 2009، حصلت على جائزة ” السعفة الذهبية” من الحكومة الفرنسية، وجائزة أفضل وكيلة قسم في مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.