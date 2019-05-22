بالصور.. 4 مبتعثين يمثلون الطلاب في كلمة الخريجين بجامعات أمريكية
وقع اختيار جامعات أمريكية متفرقة على أربعة طلاب وطالبات سعوديين تخرجوا من جامعاتهم؛ وذلك ليمثلوا الطلاب في كلمة الخريجين.
وعن الطلاب الذي تم اختيارهم، هم ” سليمان التويجري وبيان صيرفي وفهد الدوسري وسارة الحميدان ” ، ليلقوا كلمتهم أمام آلاف الطلاب في كلمة الخريجين في جامعات متفرقة في أميركا وعبر تخصصات مختلفة.
وعن ذلك، قالت بيان الصريفي في تصريحات لـ ” العربية . نت ” : ” تم اختياري لإلقاء الخطاب نتيجة لنشاطي طوال 4 سنوات في الفعاليات والأنشطة، والمشاركة الدائمة كمتحدثة في فعاليات الجامعة المختلفة، كما أسست النادي السعودي في جامعتي، وترأسته لمدة عام كامل ” .
فيما قال سليمان التويجري: ” كلمة الخريجين في جامعتي تكون منافسة بين الطلاب، ونافسني في هذا عدد من الطلاب من سبع جنسيات مختلفة، وكنت السعودي الوحيد في هذه المنافسة، وقد وقع الاختيار علي ” .
وفي ذات السياق، قال الدكتور جاسر الحربش، وكيل الابتعاث في وزارة التعليم لـ ” العربية . نت ” ، أن اختيار طلاب سعوديين ليلقوا كلمات التخرج في جامعاتهم تعطي مؤشرا رائعا لتميز الطلاب السعوديين ليس على المستوى الأكاديمي وحسب، بل في الجوانب الأخرى كالأنشطة والمبادرات ” .
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