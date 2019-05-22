بالصور.. 4 مبتعثين يمثلون الطلاب في كلمة الخريجين بجامعات أمريكية

عادل الحربي(صدى):

وقع اختيار جامعات أمريكية متفرقة على أربعة طلاب وطالبات سعوديين تخرجوا من جامعاتهم؛ وذلك ليمثلوا الطلاب في كلمة الخريجين.

وعن الطلاب الذي تم اختيارهم، هم ” سليمان التويجري وبيان صيرفي وفهد الدوسري وسارة الحميدان ” ، ليلقوا كلمتهم أمام آلاف الطلاب في كلمة الخريجين في جامعات متفرقة في أميركا وعبر تخصصات مختلفة.

وعن ذلك، قالت بيان الصريفي في تصريحات لـ ” العربية . نت ” : ” تم اختياري لإلقاء الخطاب نتيجة لنشاطي طوال 4 سنوات في الفعاليات والأنشطة، والمشاركة الدائمة كمتحدثة في فعاليات الجامعة المختلفة، كما أسست النادي السعودي في جامعتي، وترأسته لمدة عام كامل ” .

فيما قال سليمان التويجري: ” كلمة الخريجين في جامعتي تكون منافسة بين الطلاب، ونافسني في هذا عدد من الطلاب من سبع جنسيات مختلفة، وكنت السعودي الوحيد في هذه المنافسة، وقد وقع الاختيار علي ” .

وفي ذات السياق، قال الدكتور جاسر الحربش، وكيل الابتعاث في وزارة التعليم لـ ” العربية . نت ” ، أن اختيار طلاب سعوديين ليلقوا كلمات التخرج في جامعاتهم تعطي مؤشرا رائعا لتميز الطلاب السعوديين ليس على المستوى الأكاديمي وحسب، بل في الجوانب الأخرى كالأنشطة والمبادرات ” .