الدكتورة خلود ترد على اتهاماتها بتقليد ” نجوى كرم ” والتباهي بأعمالها الخيرية

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن صمتها إزاء اتهامها بالتباهي في اعمالها الخيرية ، مؤكدة تناقد متهميها في حديثهم حول اعمالها الخيرية وانها لا يهما احد .

وقالت في تصريحات تليفزيونية : ليش لما أسويي حملات خيرية يقولون ما يصير تسويه خير وتقولين.. وإذا ما اتكلمت وسويت في الخفي.. إنتي ماتسوين شي إنتي كل فلوسك في بطنك وماتدفعين حق الفقراء .

واقسمت قائلة : أنا والله العظيم أسويه هادا الشيء لله مو للبشر فأكيد ماراح يهموني .

كما ردت على اتهامها بتقليد المطربة اللبنانية ” نجوى كرم “في أزيائها بعدما ارتدت فستان احمر بنفس لون فستان الأخيرة ،مؤكدة انها كانت مجرد صدفة إذ انها كانت تنوي ارتداء فستان اخضر اللون .

كما نفت اي خلاف بينهما بسبب الأخبار المتداولة عن اجر ” كرم ” في حفل الكشف عن توأم الدكتورة خلود .

وقالت ان الفنانة اللبنانية دعتها إلى الحفل الخاص بإطلاق عطرها الجديد وان ذلك اكبر دليل على قوة علاقتهما وانهما التقيتا دون ان تتحدثان في ذلك الأمر .

الجدير بالذكر ان الدكتورة خلود طالما أثارت الجدل في منصات التواصل الإجتماعي وكان آخرها الجدل الواسع حول هداياها لزوجها الموديل الاردني والتي كانت عبارة عن سيارة “فيراري ” وساعة باهظة الثمن .