إليسا تكشف حقيقة خضوعها لجراحة بألمانيا في رسالة خاصة بجمهورها

بيروت(صدى):

كشفت المطربة اللنانية إليسا عن حقيقة الأخبار المتداولة حول سفرها إلى المانيا لإجراء جراحة عاجلة بسبب مضاعفات لمرض سرطان الثدي .

واكدت إليسا عدم صحة هذه الأخبار وانها بصحة جيدة قائلة عبر ” تويتر “: أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن .

وكانت الأخبار قد اقترنت بتصريحات لمدير اعمالها “امين ابي باغي ” تفيد بمعاناتها من الداء العضال ، مما أثار قلق كبير لدى جمهورها .

الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية كانت قد أصيبت بمرض السرطان واعلنت عن تجربتها في الفيديو الشهير ” إلى كل اللي بيحبوني ” في اغسطس الماضى ، وتسبب المرض في انتفاخ بيدها اليمني إثر مضاعفات العلاج .