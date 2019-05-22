نرمين محسن تنعي شقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض(صدى):

نعت الفنانة السعودية نيرمين محسن ، شقيقتها ” أريج ” التي توفيت إثر أزمة صحية ، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت نيرمين عبر منشور لها في ”إنستغرام“ و“تويتر“، أن ”شقيقتها الوحيدة أريج توفَّت عن 28 عامًا، إثر جلطة دماغية“، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

يُشار أنه تشارك الفنانة نيرمين محسن في الجزء الثاني من مسلسل ”العاصوف“، إذ تلعب دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.