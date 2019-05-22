هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على 3 مناطق

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة الرياض ” الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر ” ، من سحب رعدية ممطرة مصاحبة لتدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 22/5/2019 من الساعة 11.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت ” الأرصاد ” إنذارًا مبكرًا بهبوب أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية يصاحبها تدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة ” محافظة المهد، وادي الفرع ” ، اليوم من الساعة 14.10 وحتى الساعة 21.00.

ونبهت أيضًا أهالي منطقة مكة المكرمة ” محافظة أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، الكامل، المويه، تربة، رنية، مكة المكرمة، ميسان ” ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تدني في الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء من الساعة 9.00 وستستمر حتى الساعة 21.00.