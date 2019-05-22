حساب المواطن يكشف حقيقة تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن حقيقة تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من البرنامج، والمقررة يوم 10 يونيو المقبل.

وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كما أشار إلى أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشر يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، وهو الموعد الرسمي لإيداع دعم حساب المواطن شهريًا.

وجاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت للبرنامج، بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة.