حساب المواطن يكشف حقيقة تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة
كشف برنامج حساب المواطن حقيقة تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من البرنامج، والمقررة يوم 10 يونيو المقبل.
وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
كما أشار إلى أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشر يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، وهو الموعد الرسمي لإيداع دعم حساب المواطن شهريًا.
وجاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت للبرنامج، بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة.
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 12 ساعة
صرح قال عفب
ادلى اوضح ابان علم كشف
هذا هو حسان المواطن
اسف حساب المواطن
ياخوي فكونا ما نبغاااااااه
وينك ياراعي الددسن
ان شاء الله لنك بخير
والله لك وحشه وكل عام وامت بالف خير
وان مت رحمة الله عليك
ابوعلي٩٩٠[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 12 ساعة
300ريال وتسمونها حساب مواطن والبيت مليان ولتر البنزين ب1.44
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 12 ساعة
والحريري الصغير
لاهط ١٧ مليار
واحنا مذلول اهلنا على ٣٠٠ على راى اخي العزيز
ابو علي
وتتوقف خدماتك على ١٠ مكيفات ب ١٠٠٠٠ الاف
يا بلادي واصلي
خخخخخخخخخخخخخخخخ
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 10 ساعات
وين راعي الددسن والله فاقده انا 💔😭 يارب يكون بخير اللهم آمين ، فال الله ولا فالك ياتعليق 1
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 10 ساعات
لو يقفلون حساب المواطن ويعطون كل سنه راتب لموظفي الدوله كان أفضل من سرق موظفي حساب المواطن والدليل انهم يودعون مبالغ لناس ماهم موجودين بالسعوديه والدنيا فيه ناس يعملون بحساب المواطن واستقالوا يقولون حرام فيه سرق
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههه
(كل من عليها فان)،،،،،،،، ,,,دعابه ياراجل
الله يوفقك يا عزيزي
المحترم
M512