إنهاء خدمات 4 قضاه وإحالة آخرون للمحاكم التأديبية لإساءة إستخدام السلطة
قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني انهاء خدمات اربعة من القضاة وإحالة اربعة آخرون إلى المحاكمة التأديبية وذك بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية .
جاء ذلك بناءً على تقارير التفتيش القضائي والتي كشفت عن مخالفات قانونية وإساءة استخدام السلطة مما استدعى تلك القرارات الحاسمة حرصاً على تطور مرفق القضاء وشفافيته .
الجدير بالذكر ان الدكتور” الصمعاني “قد اكد سابقاً على مسؤلية رجال القضاء وانه ليس هنا امتياز او سلطة لأحد تمكنه من الهروب او التنصل من المحاسبة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 5 ساعات
تصرف ممتاز
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 5 ساعات
بارك الله في جهودكم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5237 ] نشر منذ 5 ساعات
شي طيب الله يصلح الحال
تركي[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 5 ساعات
جزاك الله خير
والفضل لله تعالى ثم للملك العادل سلمان الخير
وولي عهده الله يحفظهم جميعا
وشكرا لوزير العدل والله كفيت ووفيت .
فهد[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 5 ساعات
والله الف والنعم بوزير العدل .الله يسددك
واقترح لو استحنتم معاليكم :للتخفيف من تكدس القضايا ولتسريع البث فيها ان يتم حال تقديم اي احد من الجمهور قضية لدى قسم الاستقبال بالمحكمه احالتها مباشرة للجنة الصلح ، وان يتم اشراك بعض النساء المتمرسات في لجنة الصلح لان النساء لهن دور ايجابي في ترقيق القلوب وبالتالي الصلح بين المتخاصمين ، وان لم يتم الصلح يتم احالتها بعد ذلك للقاضي ليحكم فيها
والله الموفق ..
وفاء[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 4 ساعات
معالي الوزير الموفق ، الله يبارك فيكم وكثر الله خيركم
ووالله يامعالي الوزير انتم مكسب للوطن .
معالي الوزير : المحامين والمحاميات حديثي التخرح العاملين بمكاتب المحاماه للاسف حقوقهم المعنويه والماديه ضائعه واصحاب المكاتب يستغلونهم بطريقه غير عادله ، والامل في الله عزوجل ثم في معاليكم لانصافهم وزرع العدل في مكاتب المحاماه قبل المحاكم .
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 4 ساعات
سبق وان قلت بان هءا الوزير مبدع
فهو الذي ادخل التقنيه للمحاكم وسهل الوكالات والطلاق وحسن ءير المعاملات
والمتابع لوضع المحاكم في السابق يكتئب
من المدخل ويهلوس مع الدرج
وينتهي عند انتظار فضيلة القاضى
ويولد اذا خرج الشارع وهذا كله
ويأخذ موعد بعد ٦ اشهر
شكرا وليد الصمعاني
نحتاج مثلك في وزارة الاجانب اسف العمل والعمال السعوديين!!!!!!!!!!!!
لانها بصراحه ها الوزارة تغرد خارج السرب في الفظايح
يليها الاسكان الصحه التعليم
ممبدع معاليكم وفقكم الله
وسام[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 4 ساعات
فهد اقتراحك جيد
ونحن مجتمع طيب ونميل للصلح …والكثير يفضله امتثالا لقول الله عزوجل (( والصلح خير ))
ونامل من وزير العدل زيادة فرق لجان الصلح لان الضغط عليهم كثير مع اشراك نساء في هذه اللجان الطيبه
وفقك الله ياوزير العدل وكل مهتم بالوطن الغالي .
طرقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
وزير العدل وفقه الله وحفظه قابلته رجل صادق امين متواضع هو من بحول لله من يصلح الخلل في القضاة .
ليلى الربيعان[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 3 ساعات
للاسف كتابات العدل ومكاتب القضاه بخور ومباخر انواع
بالله عليكم هل الجو والهواء حق خاص للبعض ام حق مشاع للجميع
وعلى ماذا يرمز البخور في المكاتب هل يرمز على التكيه او على الانتاج ؟
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5614 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ ولاة أمرنا ،
ووفقهم لما تحب وترضى ،
وارزقهم البطانة الصالحة،
ثانيا :-شكرا لمعالي الوزير وليد الصمعاني،
نشكر جهودكم ومساعيكم لخدمة الوطن والمواطن الكريم ..
خالد[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
والله في قضاة انضباط وعمل جاد ولايعترف بالبخور ولاحتى القهوه واحيانا يجسلون لبعد الدوام عشان ينجزون الاعمال
بارك الله فيهم وكثر الله من امثالهم
عوافي[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 59 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74415 ] نشر منذ 21 دقيقة
الإنسان يخطئ ويصيب ، فمن أخطأ يصوِّبونه ,,