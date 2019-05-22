إنهاء خدمات 4 قضاه وإحالة آخرون للمحاكم التأديبية لإساءة إستخدام السلطة

نايف السالم(صدى):

قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني انهاء خدمات اربعة من القضاة وإحالة اربعة آخرون إلى المحاكمة التأديبية وذك بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية .

جاء ذلك بناءً على تقارير التفتيش القضائي والتي كشفت عن مخالفات قانونية وإساءة استخدام السلطة مما استدعى تلك القرارات الحاسمة حرصاً على تطور مرفق القضاء وشفافيته .

الجدير بالذكر ان الدكتور” الصمعاني “قد اكد سابقاً على مسؤلية رجال القضاء وانه ليس هنا امتياز او سلطة لأحد تمكنه من الهروب او التنصل من المحاسبة .