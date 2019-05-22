مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 105 أطنان من السلال الرمضانية في مخيمي الزعتري والأزرق

سعيد العجل(صدى):

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والازرق حيث بلغ عدد الافراد المستفيدين من توزيع السلال الرمضانية في المحطة السابعة هناك 13.634 شقيقاً سورياً ليبلغ حجم المواد الغذائية الموزعة 105 اطنان .

وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة والتي تلبي احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات .