سعيد العجل(صدى):

أوضحت د.عبير بنت محمد حمادة استشارية الأمراض الصدرية بمستشفى الحمادي بالرياض تأثير الصوم على الأمراض التنفسية.

تعتبر الأمراض التنفسية من أكثر الأمراض شيوعا بين المرضى و لذا توجب علينا التنويه إلى بعض المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على طبيعة المرض أثناء الصيام سواء ايجابيا أو سلبيا. و مما لا شك فيه أن للصوم فوائد عدة للمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية.

ومن أهم فوائده ما يلي:

1. يعد الصوم فرصة إيجابية لمريض حساسية الصدر لأنه يرفع من حالته المعنوية والنفسية والتي تتأثر بها حالة الشعب الهوائية كما أن الصيام يعد فرصة للبعد عن دخان السجائر والذي يعد أهم مثيرات الحساسية.

2. يعد الصوم وسيلة لتقليل ارتجاع المريء الذي يعتبر سبباً هاماً لكثير من الأمراض التنفسية مثل الكحة والحساسية.

* الاحتياطات الواجب مراعتها مع الصيام بالنسبة للمراض التنفسية:

أولا: مرضى الربو الشعبي أو حساسية الصدر: لا تعتبر بخاخات الصدر من المفطرات خاصة إذا كانت نوبة الربو حادة. كما أن باقي أدوية الحساسية غالبا تؤخذ مرة واحدة باليوم والتي ينصح أن تؤخذ مع السحور. كما يمكنهم تناول البخاخ الواقي عند السحور وعند الإفطار

يتوجب على المريض شرب سوائل كثيرة بعد الافطار حتى تقلل لزوجة إفرازات القصبات الهوائية ويمكن التخلص منها بسهولة. كما يجب على مريض الربو تجنب الإجهاد بقدر الإمكان خلال الصوم لأن الجهد والجفاف قد يزيدان من أعراض المرض، لذلك يجب الابتعاد عن الأماكن الحارة التي قد تؤدي إلى الجفاف.

أما المرضى الذين يستخدمون الأكسجين، فعليهم أن يستمروا في استخدام الأكسجين كما وصف لهم، وأن يحرصوا على وضع مُرطّب المياه مع الأكسجين لتجنب الجفاف، أما قدرتهم على الصيام من عدمها فهذا الأمر يجب نقاشه مع الطبيب أولا .

ثانيا: عن نوعية الغذاء المناسبة لمريض الصدر في حالة الصيام يجب أن تحتوي علي كمية وفيرة من الفواكه والخضراوات مع الحرص علي تناول الشوربة أو أي مشروب دافئ عند بداية الإفطاروأخذ البروتينات الكافية سواء حيوانية أو نباتية لتنشيط الجهاز المناعي وتحفيزه لمقاومة الميكروبات .​​​​​​​​