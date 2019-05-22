بريطانيا تعلن موعد تطبيق حظر أعواد تنظيف الأذن والماصات البلاستيكية

لندن (صدى):

قرر وزير البيئة البريطاني مايكل جوف اليوم الأربعاء، حظر أعواد تنظيف الأذن القطنية والماصات البلاستيكية في بريطانيا بدءا من أبريل 2020.

وصدر بيان عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية يوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد ” دعم شعبي ساحق “.

وأضاف البيان: ” غالبا ما تستخدم هذه العناصر لبضع دقائق ولكن الأمر يستغرق مئات السنين لتتحلل وتنتهي في البحار والمحيطات وتؤذي الحياة البحرية الثمينة “.

وأوضحت الوزارة أن ما يقدر بنحو 7ر4 مليار وحدة من الماصات البلاستيكية و8ر1 عود بلاستيكي مزود بالقطن لتنظيف الأذن تستخدم سنويا في إنجلترا.