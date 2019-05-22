بالفيديو.. ” حسن المعاملة ” أساس كل شيء وباب للاقتداء بالنبي
تعد المعاملة الحسنة من أهم الأخلاق التي يدعو إليها ديننا الحنيف؛ حيث يحث دومًا على حسن المعاملة مع الآخرين، ومقابلة الإساءة بالحسنة امتثالاً وإقتداًء برسولنا وحبيبنا سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم.
وعلى الرغم من الأذى الذي تعرّض له النبي صلى الله عليه وسلم، في مراحل دعوته من المشركين، إلّا أنّه كان يقابل هذا الأذى بإحسان، لذلك يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بطريقة سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، والتحلّي بالأخلاق الحميدة.
وتحتم علينا طبيعة الحياة التي نعيشها، التعامل مع جميع الناس في جميع مجالات الحياة، فلا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عن الآخرين، سواء في البيت أو العمل أو في الشارع أو في أي مجال من مجالات الحياة الأخرى.
ولذلك يجب معرفة كيفية التعامل مع هؤلاء الناس، والطريقة التي تعمل على كسب ود الجميع؛ لأنّ المعاملة الحسنة هي أساس كل شيء في هذه الحياة.
احسان[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 14 ساعة
فعلا والله
شكرا لكم ياصدى
جزاكم الله خير
عساف[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 14 ساعة
اصلا اللي يجلس يدقق كثير يحتاس ويخبط ويمكن كمان يبوش زي مكينة السياره 😂😂😂
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم ارزقنا الاخلاق الطيبه
توفيق العلي[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 13 ساعة
لاتدقق اللي مايجي معاك روح معاه
عبير تونسي[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 13 ساعة
تكفه ترسلوا ذا الفيديو للمتقاعدين الرجال
جابوا لنا الصمرقعي بالبيوت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ 8 ساعات
نعم هذا هو المطلوب ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 8 ساعات
كلام من ذهب …