فضيحة مدوية.. أردوغان يأمر قناة تركية بقطع البث عن معارضه إمام أوغلو

طلال الضوي(صدى):

كشف مسؤول بحزب الخير التركي عن فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان تكشف عن حجم خداعه لشعبه وديكتاوريته على وسائل الإعلام .

فقد كشف نائب الأمين العام لحزب الخير التركي محمد أسلان ان قناة سي ان ان التركية تلقت اوامر من “اردوغان” بإنهاء البرنامج المذاع مع “امام اوغلو” مبكراً عن موعده وقطع البث عنه .

جاء ذلك على خلفية فوز امام اوغلو ” ضيف البرنامج ” برئاسة بلدية اسطنبول بفارق 13 نقطة عن مرشح حزب اردوغان ” العدالة والتنمية ” مما أثار جدل كبير مؤخراً في تركيا بعد لجوء اردوغان إلى الغاء نتيجة الإنتخابات وإعادتها مرة اخرى .

وكان من المفترض ان يتحدث “اوغلو” عن فساد الحزب الحاكم في البلدية قبل 25 عام في حلقة لاقت ترحيب جماهيري واسع بالمرشح الفائز ، وكان من المفترض ان يستمر البرنامج حتى منتصف الليل إلا ان إدارة القناة اوقفته 11.5 مساء َ .

وقال عضو حزب الخير “محمد اسلان “في تغريدة له : التقىت بمسؤول من القناة أبلغني أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكراً؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين .

ووفقاً لصحيفة تركية فقد أثار الأمر غضب عارم على مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة استمرار تصرفات “اردوغان ” البعيدة عن الديمقراطية او حتى احترام شعبه .