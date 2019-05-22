وظائف إدارية شاغرة في ” زين ” بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بالرياض وجدة.

وأوضحت زين، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير أول إدارة الأداء (Performance Management Senior Manager) (الرياض): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات مع ما لا يقل عن 5 سنوات في دور مماثل.

وأضافت، مدير أول الحسابات (Senior Account Manager) (الرياض): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل؛ فضلًا عن تنفيذي عمليات المبيعات غير المباشرة – الغربية (Indirect Sales Operations – Western Executive) (جدة).

وأشارت إلى أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو مبيعات أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة أو لديه خبرة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/05/22م وينتهي بتاريخ 2019/05/30م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا