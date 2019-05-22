أمير الكويت لوزرائه : الأحداث في المنطقة بالغة الخطورة وتطلب الحكمة
قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، خلال زيارة له لوزارة الخارجية الكويتية ، أتمنى أن تسود الحكمة والعقل التعامل مع الأحداث في المنطقة ، فجميعنا ندرك الظروف البالغة الدقة والخطورة حولنا .
وتابع الشيخ صباح ، لا شك بأن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤوليتكم، ومن ضرورة مواصلتكم لجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا لوطنكم .
وكشفت مصادر إعلامية كويتية أن هذه التصريحات جاءت عقب أن صعدت إيران من إجراءاتها العدائية في الخليج، عبر هجمات يعتقد أنها شنت عبر وكلائها ضد سفن تجارية في خليج عمان، فيما تعرضت منشآت نفطية في المملكة لهجمات من طائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم امنا في اوطاننا واحفظ بلادنا من كل شر
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 13 ساعة
امين
مغرد[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 12 ساعة
تو تعرف الان ان ايران وقطر خطر توك تصحا مو السعوديه قالت لكم من اول يا حكيم رحمت الله على الملك فهد
ابوبدر[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 11 ساعة
شكرا
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 10 ساعات
نسأل الله السلامة والأمن والامان وان يحفظ البلاد والعباد من شر الاشرار وكيد الفجار وان يكشف سترهم ويفضح امرهم ويرد كيدهم في نحورهم ..
احمد صلاح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
امير الكويت عُرف عنه الحكمة ورزانة العقل في الامور السياسية الداخلية والخارجية.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 9 ساعات
ماعليك يا سيدي احنا لها بالمرصاد ندعس على المجوس وين ما كان