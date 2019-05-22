أمير الكويت لوزرائه : الأحداث في المنطقة بالغة الخطورة وتطلب الحكمة

خالد الظفيري(صدى):

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، خلال زيارة له لوزارة الخارجية الكويتية ، أتمنى أن تسود الحكمة والعقل التعامل مع الأحداث في المنطقة ، فجميعنا ندرك الظروف البالغة الدقة والخطورة حولنا .

وتابع الشيخ صباح ، لا شك بأن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤوليتكم، ومن ضرورة مواصلتكم لجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا لوطنكم .

وكشفت مصادر إعلامية كويتية أن هذه التصريحات جاءت عقب أن صعدت إيران من إجراءاتها العدائية في الخليج، عبر هجمات يعتقد أنها شنت عبر وكلائها ضد سفن تجارية في خليج عمان، فيما تعرضت منشآت نفطية في المملكة لهجمات من طائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.