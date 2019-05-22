أبرزها الخروج من المنزل.. 3 طرق للتخلّص من التعاسة الزوجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير علاقات أسرية عن 3 طرق للتخلّص من التعاسة في الحياة الزوجية منها أولا.. ناقشي المواقف بهدوء: الشرارة الأولى للمشاكل تكون بسبب سوء الفهم، والتسرّع في إبداء ردود أفعال غير حكيمة بناء على الفهم الخاطئ للموقف، والاستماتة في الدفاع عن المواقف التي اتُّخذت بحماسة، من دون محاولة التفكير في حكمة ما يحدث، يسبب المشاكل ويجلب التعاسة للزوجين.

ثانيا.. اخرجا من المنزل: من أجل مناقشة المشاكل بهدوء، تحتاجان إلى السيطرة على انفعالاتكما، وهذا قد لا يتحقق في المنزل، حيث لا أحد يشاهد ما يحدث، لذا اخرجا من المنزل إلى مطعم هادئ، أو متنزّه، وناقشا الأمور، سيجبركما المكان المحيط على الهدوء وضبط النفس والسيطرة على الانفعالات، ويساعدكما على التوصل لحلول وعدم تصعيد المشاكل.

ثالثا.. اطلبا مساعدة خارجية: إذا فشلت حيلة الخروج من المنزل، ربما تحتاجان إلى مساعدة خارجية، صديق أو اثنين قد يساعدكما في الحصول على أفكار جيدة للتفاهم، كما يوفّر لكما رأياً محايداً.

يمكن أيضاً طلب المساعدة من مستشار علاقات زوجية، وهذه الخطوة تفيد كثيراً في حل المشاكل الكبرى، أو عندما تخفق كل السبل التي طُرحت فيما سبق.