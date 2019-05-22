أم تتنبأ بإصابة طفلتها بالسرطان أثناء التقاط صورة لها وتنقذها من الموت 

كانبرا(صدى):

تنبأت الأسترالية كيلي بيرن بإصابة طفلتها بورم خبيث من صورة التقطتها عدسة الكاميرا باستخدام الفلاش، حيث شاهدت توهجا غريبا في بؤبؤ عين واحدة فقط في صورة التقطت لابنتها (5 سنوات) باستخدام الفلاش.

وأوضحت بيرين: “ لم أتمكن من العثور على تفسير لذلك. بقيت أسأل الآخرين عما إذا كانوا يرون التوهج الذي أراه في عين ابنتي، لكن لم يلحظه أحد، لأنه اختفى بسرعة ”.

وتوجهت الأم إلى الأطباء الذين قاموا بتشخيص ورم أرومة الشبكية وهو شكل نادر من الأورام السرطانية، وقام الأطباء بعملية للطفلة أزالوا فيها العين المصابة وثبتوا محلها عينا صناعية.