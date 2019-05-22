بسبب حادث طائرة إثيوبيا.. سيدة تطالب بوينج بـ 276 مليون دولار 

واشنطن(صدى):

أقامت سيدة فرنسية دعوى قضائية في الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة بوينج 737 للمطالبة بتعويض قدره 276 مليون دولار بعد مصرع زوجها في حادث تحطم الطائرة.

ونتج عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 في مارس مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 157 شخصاً.

وأوضح محامٍ أنه رفع دعوى باسم عن موكلته ناديج دوبوا سيكس أمام محكمة جزئية أمريكية في شيكاغو.

وتضمنت الدعوى التي تم تقديمها إن شركة ” بوينج ” لم تبلغ الطيارين بشكل صحيح بالمخاطر التي يشكلها برنامج إلكتروني يهدف إلى منع الطائرة 737 ماكس من التوقف، مما أسفر عن انخفاض مقدمة الطائرة بشكل متكرر؛ بسبب بيانات استشعار خاطئة.

وأشار المحامي الأمريكي نعمان حسين في مؤتمر صحفي في باريس إلى أن موكلته تسعى للحصول على تعويض قدره 276 مليون دولار على الأقل.