للسيدات.. الشخير ليلا يزيد احتمال إصابتك بالسرطان

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة ” أرسطو ” في ” سالونيك ” أن شخير السيدات أثناء نومهن، يكون مؤشرًا على احتمال إصابتهن بمرض السرطان.

حيث كشفت الدراسة أن السيدات اللواتي يعانين من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم ويعانين أيضًا من انخفاض حاد بمستويات الأكسجين لديهن أثناء الليل، يكّن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.

ويرجع ذلك إلى أن انخفاض مستويات الأكسجين بالدم ليلاً بالتزامن مع النوم بشكل متقطع،قد يلعبان دورًا هامًا في بيولوجيا أنواع مختلفة من السرطانات.

وأوضحت الدراسة أيضًا أن هذا الأمر للا ينطبق على الرجال، مشيرة إلى أن تأثيرات النوع ” الجنس ” على العلاقة بين توقف التنفس أثناء النوم والسرطان، لم تتم دراستها بالتفصيل من قبل.