عسكري أمريكي: طرف مارق من الحرس الثوري سيشعل الحرب على إيران
وجه ديفيد باتروس القائد الأسبق للقيادة المركزية بالجيش لأمريكي ورئيس الـ”CIA” السابق رد ناري لوزير الخارجية الإيراني ” جواد ظريف ” بشأن قوله ان الدول الحقيقة لا تتفاوض بهذه الطريقة .
وقال باتروس : الدول الحقيقية لا تتدخل أيضاً في نشاطات المليشيات في دول محيطة بها، ولا يحاولون “لبننة” العراق وسوريا واليمن كما قاموا بلبننة لبنان، وفي كلمات أخرى بناء جيش موازٍ قوي يمنحهم أصواتاً في البرلمان .
كما كشف عن اهداف الحشد الأمريكي في الشرق الأوسط ، مشيراً إلى انه يدعم القلق الأمريكي بسبب إيران .
وقال : امريكا ودول اخرى قلقة بسبب النشاطات الإيرانية والمحاولات لتحقيق هلال شيعي يمتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي المهدد والاختبارات التي أجروها أيضاً، والتي تهدد شركاءنا في المنطقة .
وقال ان هذه الإستعدادات احترازية قائلاً ” لا احد يريد الحرب ” ولكن مصدر قلقي هو” طرف مارق يحب الضغط على الزناد سواء في الحرس الثوري أو البحرية الإيرانية، وربما مليشيا تدعمها إيران في العراق التي قد تشعل أمراً يبدأ منه التصعيد .
وكشف عن وجود خطط بالفعل لشن غارات على ايران ولكن ليس هناك احد متحمس لها ، مشيراً إلى ان الوضع الإقتصادي المزري بإيران سيجعل الأمر قابل للتفاوض .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ 15 ساعة
اوكي
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يهلك ايران هي سبب كل المشاكل
ابوعلي٩٩٠[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 13 ساعة
شنو حمله على النظام يا امريكا ان كنتم صادقين
النظلم لابد ان يتغير هذا النظام العنصري الفاشي الخائن
ليعيش الشعب الايراني بعزة ورفعه وكرامه
مغرد[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يكفينا شر الحروب الحرب سهل الدخول له لكن صعب الخروج منه اللهم من ارادنا واراد بلادنا وحكا منا وعلمائنا وموا طنينا بشر فا جعل كيده فى نحره