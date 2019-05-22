فيفاء تفطر وتتسحر على ضوء الشموع.. والأهالي يستغيثون لوقف انقطاع الكهرباء

تركي السالم(صدى):

أثار انقطاع التيار الكهربي عن محافظة فيفاء امس الثلاثاء وحتى صبيحة اليوم الأربعاء استياء الأهالي الذين اضطروا لتناول افطارهم وسحورهم على ضوء الشموع ، فضلاً عن تعرض اجهزتهم للضرر مع تكرر الإنقطاع .

وقال احد المواطنين : نعاني في فيفاء بسبب الانقطاع المتكرر الذي لا يفارقنا، ولا أبالغ فربما لا يمر شهر إلا وتنقطع فيه الكهرباء، خاصة في مواسم الأمطار .

واضاف : المطر ليس سبباً مقنعاً، فهناك مناطق أكثر هطولاً للأمطار وصعوبة في التضاريس لا تنقطع عليهم الخدمة .

وطالب بضرورة تدخل المسؤلين بالشركة السعودية للكهرباء ، خاصة ً مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يعيق تشغيل اجهزة التبريد مع وجود اطفال واغذية تتعرض للفساد بسبب تعطيل الثلاجات .