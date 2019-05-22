فيفاء تفطر وتتسحر على ضوء الشموع.. والأهالي يستغيثون لوقف انقطاع الكهرباء
أثار انقطاع التيار الكهربي عن محافظة فيفاء امس الثلاثاء وحتى صبيحة اليوم الأربعاء استياء الأهالي الذين اضطروا لتناول افطارهم وسحورهم على ضوء الشموع ، فضلاً عن تعرض اجهزتهم للضرر مع تكرر الإنقطاع .
وقال احد المواطنين : نعاني في فيفاء بسبب الانقطاع المتكرر الذي لا يفارقنا، ولا أبالغ فربما لا يمر شهر إلا وتنقطع فيه الكهرباء، خاصة في مواسم الأمطار .
واضاف : المطر ليس سبباً مقنعاً، فهناك مناطق أكثر هطولاً للأمطار وصعوبة في التضاريس لا تنقطع عليهم الخدمة .
وطالب بضرورة تدخل المسؤلين بالشركة السعودية للكهرباء ، خاصة ً مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يعيق تشغيل اجهزة التبريد مع وجود اطفال واغذية تتعرض للفساد بسبب تعطيل الثلاجات .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يكون بعونهم