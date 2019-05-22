لمدة 20 عاما.. أرامكو توقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من سيمبرا

علي القحطاني(صدى):

عقدت شركة أرامكو السعودية، اتفاقا لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا؛ كما اقتربا من الكشف عن الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 % في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وأوضح بيان مشترك للشركتين، أمس الثلاثاء، أن: ” اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير “.

وأشارت الشركتان، إلى أنه بموجب الاتفاقية يتم التفاوض على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي لا يزال قيد الإنشاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 % في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال وإعدادها بالصيغة النهائية.