بالصور.. إنطلاق البرنامج التأهيلي لسندكم التطوعي لعام 2019

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلق البرنامج التأهيلي لفريق التطوع الوطني “سندكم” للعام 1440-2019 أول أمس الاثنين 15 رمضان بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويهدف إلى تطوير أعضاء الفريق ضمن مبادرة مجتمعية رسمية ترتكز في ميثاقها على تعاليم ديننا الحنيف وتنطلق من مبدأ تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية،

وقد افتتح البرنامج التأهيلي الدكتور عمر علوان، أعقبه كلمة للدكتور عبدالعزيز الهاجري للحديث عن كاريزما التطوع لينتهي اليوم الأول بورقة للأستاذ علي بن حسن عسيري عن قيم التطوع ومهارات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الزوار والحرص على أن تكون الابتسامة وحسن الوفادة هي مبدأ التعامل مع زوار ومصطافي المنطقة،

وقد تعددت جهودهم في إرشاد الزوار وإيصال التائهين لذويهم خصوصا من صغار السن، وفي اليوم الثاني تحدث المهندس مريح الشهراني عن المحافظة على البيئة والحدائق العامة والمتنزهات السياحية والإسهام في دعم الجهود الأمنية والبيئية، ثم تحدث المقدم عبدالرحمن السرحاني عن السلامة الميدانية لينتهي اللقاء بالتدريب على الإسعافات الأولية من قبل الهلال الأحمر السعودي،

فيما ستختتم شرطة عسير البرنامج بتوضيح الإجراءات الميدانية والتنظيمية والمحافظة على الذوق العام ثم التوقيع على الميثاق، هذا ويسعى “سندكم” لتحقيق أهم أهداف رؤية الوطن التي تطمح للوصول لمليون متطوع في القطاعات غير الربحية قبل نهاية عام 2030.