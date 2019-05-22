12 ألف طالبة في برامج الموهوبات بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، منظومة من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تجويد الأداء والمخرجات ، واستكشاف مواهب الطالبات في شتى المجالات .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني ، أن عدد البرامج بلغ 62 برنامجا تدريبيا ، أبرزها المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ، ونظام التسريع ، وبرنامج الرعاية المدرسي ، وفصول الموهوبات ، وبرنامج منظومة الاختراع ،والذكاء الاصطناعي ، وهندسة الأردوينو ، وبرنامج اجتياز الاختبارات الدولية في القراءة ، بالإضافة إلى عشر مبادرات ، وخمس فعاليات ، و14 بحثًا علميا ، و18 مشروعا ، استهدفت 12433 معلمة وطالبة وولية أمر ، خلال العام الدراسي المنصرم ،

من جهتها بينت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة نجلاء الرفيدي ، أنه تم عقد العديد من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع مستوى التدريب لطالبات ومنسقات موهبة ، واستكشاف المواهب وتنميتها وتطويرها ، مشيرة إلى أن 40 طالبا وطالبة في برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الصيفية ، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمنهجه ومتطلباته ، و22 طالبة في البرامج التي تقدمها المراكز العلمية من ضمنها مركز عسير العلمي ، لدعم عمليتي التعليم والتعلم ، وإلهام العقول الشابة ، ونشر الوعي بمنهجية stem ، إضافة إلى مشاركة أربع طالبات في برامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) ، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية .

وأشارت ” الرفيدي ” إلى أن مركزي الموهوبات بأبها وخميس مشيط ، يقدمان خدمات تعليمية وتربوية ، من خلال برامج علمية متخصصة وفق ميول الطالبات الموهوبات .