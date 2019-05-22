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دعوى قضائية تهدد بإيقاف برنامج ” رامز جلال “

دعوى قضائية تهدد بإيقاف برنامج ” رامز جلال “
القاهرة(صدى):

قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحجز الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، لوقف بث وإذاعة برنامج ” رامز في الشلال ” ، لجلسة 25 مايو الجاري.

وجاء بالدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لإعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، وبالتالي فإنّ الاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللاً إعلاميًا، وفقًا لما جاء بالدعوى.

كما ذكرت الدعوى أن المٌدعى عليه ظن أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسي وجود الأزهر الشريف، ودوره في حماية المجتمع من بث السموم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 14 ساعة

برنامج ” رامز جلال فوق الشلال صح ان فيها مغامرة وخطورة لاكن رامز فوق الثلوج الذي شدت المشاهدين اكثر لما فيها من اثارة ورعب من حيونات متوحشة مفترسة نمر ودب مين يقدر يقاوم هذه الحيونات المتوحشة وردت فعل المشاركين في البرنامج من فنانيين وممثلين من الخوف والرعب والضحك والسخرية

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