حيلة بسيطة للتخلص من ” بثور ” الوجه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تٌعاني العديد من السيدات من ” بثور ” الوجه خاصة وأنها تؤثر بشكل سلبي وواضح على مظهر الوجه؛ لذلك تسعى النساء للتخلص من هذه المشكلة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض حيلة بسيطة وسهلة تساعدك في التخلص من ” البثور ” .

* الطريقة

– تطبيق ضمادة مبللة بالماء الدافئ غير المغلي؛ فهذا يساعد على فتح مسام البشرة وخروج البكتيريا والجلد الميت الموجودة داخل البثور ويسهل عملية علاجها.

– تترك الضمادة على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتكرر العملية نفسها من 3 إلى 4 مرات خلال النهار.

حيث يساعد ذلك على شفاء البثور وجفافها في أسرع وقت ممكن.