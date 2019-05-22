بعد تصنيفها كـ ” عاهرة ” .. دنيا بطمة ترد بقوة على ” ويكيبيديا “

مليكة فؤاد(صدى):

أطلقت موسوعة ويكيبيديا الرقمية، أمس الثلاثاء، وصفًا جارحًا ضد الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث وصفتها بـ ” العاهرة”؛ ما أشعل غضبها وغضب جمهورها ومحبيها ودفعها للرد.

وقالت دنيا بطمة معلقة على الواقعة:” مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه” ، كما انتقدت بقوة من وصفتهم بـ ” الحساد والحاقدين” ، معتبرة أن ” سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع “؛ بينما قامت بتصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ويكيبيديا.

ومن الجدير بالذكر، أنه منذ ظهور الفنانة المغربية في برنامج ” آرب آيدول ” بدأت بطمة بإثارة الجدل، وتصدّرت عناوين الصحف العربية بسبب تصرفاتها ومواقفها من جهة، وكذلك ملابسها المثيرة للجدل من جهة أخرى.