بعد تصنيفها كـ ” عاهرة ” .. دنيا بطمة ترد بقوة على ” ويكيبيديا “
أطلقت موسوعة ويكيبيديا الرقمية، أمس الثلاثاء، وصفًا جارحًا ضد الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث وصفتها بـ ” العاهرة”؛ ما أشعل غضبها وغضب جمهورها ومحبيها ودفعها للرد.
وقالت دنيا بطمة معلقة على الواقعة:” مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه” ، كما انتقدت بقوة من وصفتهم بـ ” الحساد والحاقدين” ، معتبرة أن ” سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع “؛ بينما قامت بتصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ويكيبيديا.
ومن الجدير بالذكر، أنه منذ ظهور الفنانة المغربية في برنامج ” آرب آيدول ” بدأت بطمة بإثارة الجدل، وتصدّرت عناوين الصحف العربية بسبب تصرفاتها ومواقفها من جهة، وكذلك ملابسها المثيرة للجدل من جهة أخرى.
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 أيام
هههههههههههههههههههههه.
استغفر الله العظيم بس.
محمد[ عدد التعليقات: 2960 ] نشر منذ 3 أيام
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ يومين
يالطيف الطف ههههههههههههههه استغفر الله العظيم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ يومين
بعد تصنيفها ك عاهرة…
😂😂😂😂
يبدو لي انو تصنيف في محله..
عوافي[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ يومين
الله يصلحك …
ابونايف[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ يومين
عادي عندهم المغربيات ما تفرق أهم شي أخذ خليجي وطز بالباقي