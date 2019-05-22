عادل إمام يتحدث عن رأيه في مسلسل ” هوجان “

القاهرة(صدى):

عبر الفنان المصري عادل إمام، عن انبهاره بنجاح نجله محمد إمام في مسلسل ” هوجان ” الذي حقّق مشاهدات عالية.

ولفت إمام في تصريحات صحفية إلى أن نجله يذكره بشبابه، خاصة في قدرته على تجسيد لغة غريبة عنه، مؤكدا أن نجاح ابنه الصغير محمد، عوّضه عن غيابه في دراما رمضان الحالية، بمسلسل ” فالنتينو “ ، الذي سيستكمل تصويره عقب عيد الفطر المقبل.

وأوضح أنه يشاهد مسلسل ” هوجان “ كأي مشاهد مصري، ويرفض أن ” يحرق “ نجله أي حلقة من حلقات المسلسل.

وأردف أنه يرى قدرة نجله ” محمد “ ، في استكمال مشواره الفني، وتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل، إذا استمر بنفس الأداء الذي شاهده في مسلسل ” هوجان “.