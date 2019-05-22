بدء التقديم على 10456 وظيفة تعليمية في وقت واحد للرجال والنساء

الرياض(صدى):

بدأ في العاشرة من صباح اليوم، التقديم على ١٠٤٥٦ وظيفة تعليمية للعام الدراسي ١٤٤١هـ، في وقتٍ واحدٍ للرجال والنساء، وذلك في أول إعلان تعليمي لـ #وزارة_التعليم بعد تمكين الجهات الحكومية.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ / 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ قبل أيام، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة؛ منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبيناً أن شغل هذه الوظائف سيكون لحاملي درجة البكالوريوس من المجتازين اختبار كفايات العام والتخصص.

وأكّد العصيمي؛ حينها، على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله وظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

وأشار العصيمي؛ إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء، الذي بدأ اليوم الأربعاء، يمتد حتى الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء ٢٣ رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني هنا.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، الراغبين في التقديم، إلى الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحدّدين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

وكانت ” الخدمة المدنية ” قد منحت بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكّنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة التي من أبرزها، أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في وسائل الإعلام المحلية، وأن تحدّد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحدّدة لها بحسبما هو واردٌ في دليل تصنيف الوظائف في ” الخدمة المدنية “، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ” الخدمة المدنية ” ولوائحها.