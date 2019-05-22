بالفيديو.. بثينة الرئيسي باكية: عانيت من النقص المادي
أزاحت الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، الستار عن بعض المصاعب والتحديات التي واجهتها خلال رحلة وصولها للشهرة.
وعن هذه الصعوبات، قالت ” بثينة ” خلال لقائها ببرنامج ” حلوة رمضان ” : ” أول مارحت الكويت أكمل دراستي كان عندي نقص مادي.. اضطريت اشتغل في محل أبيع فيه كتب ” .
وانهمرت دموعها متأثرة وتابعت: ” ماحسيت إنه عيب ولا صعب واشتغلت وجاتني فرص وحسيت إني أقدر وسعيت وحاربت ووصلت.. وراح أوصل أكتر عشان عندي طموح ” .
وأضافت مخاطبة جمهورها: ” وأنا أقدر وكلكم تقدرون وكلكم إذا وقفتم على رجولكم وماخفتم من شيء راح تقدرون ” .
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 14 ساعة
كان قعدتي في السلطنه !
وشتغلتي بائعة كتب ؟
ليش جيتي من عمان الى الكويت !!
مع العلم ان سلطنة عمان فيها جامعه اذا اردتي مواصلة الدراسه في بلدك.
على العموم الله يوفقك يا بثينه.
انتي فنانه محترمه جدا .
وادوارك دائما محتشمه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم اكفنا شرهن وسخافاتهن وما يروجن له
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ 14 ساعة
الشغل ماهو عيب
ناصر[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 13 ساعة
والله ان بائعة الكتب افضل واشرف لك من هالتمثيل والعفن اللي انتي فيه احسن لك ارجعي لبلدك الاصلي سلطنة عمان وافتخري ببلدك ومهنتك !