بالفيديو.. بثينة الرئيسي باكية: عانيت من النقص المادي

فهمي محمد(صدى):

أزاحت الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، الستار عن بعض المصاعب والتحديات التي واجهتها خلال رحلة وصولها للشهرة.

وعن هذه الصعوبات، قالت ” بثينة ” خلال لقائها ببرنامج ” حلوة رمضان ” : ” أول مارحت الكويت أكمل دراستي كان عندي نقص مادي.. اضطريت اشتغل في محل أبيع فيه كتب ” .

وانهمرت دموعها متأثرة وتابعت: ” ماحسيت إنه عيب ولا صعب واشتغلت وجاتني فرص وحسيت إني أقدر وسعيت وحاربت ووصلت.. وراح أوصل أكتر عشان عندي طموح ” .

وأضافت مخاطبة جمهورها: ” وأنا أقدر وكلكم تقدرون وكلكم إذا وقفتم على رجولكم وماخفتم من شيء راح تقدرون ” .