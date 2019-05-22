طرح كيا تيلورايد 2020 رسميا في 3 مدن بالمملكة

الرياض(صدى):

طرحت شركة الجبر التجارية ” وكيل سيارات كيا موتورز في المملكة رسمياً افخم سيارة ” اس يو في ” متعددة الإستخدام لكيا موتورز .

وتم تقديم السيارة في معارض الشركة الرئيسية في الرياض والدمام وجدة بحضور كبار المسؤولين.

وتعتبر سيارة كيا تيلورايد “إس يو في” متعددة الإستخدام ، ورغم انها متوسطة الحجم إلا انها متينة وفخمة كما ان لديها قدرة كبيرة للسير بالطرق الوعرة إذ انها اول سيارة تعمل بنظام القيادة بحسب التضاريس .

كما انها توفر نظام الدفع الرباعي الاختياري النشط حسب الطلب ، وفي ظروف القيادة العادية، يتم توزيع الطاقة وتسمح للسائق بإختيار الوضعية المناسبة في اي لحظة .

والسيارة تستوعب 8 ركاب ، وتتميز بمحرك قوته 291 حصان وسعة 3.8 ليتر، ومحرك اختياري حسب الطلب، وإطلالة وهيئة رائعة ، مع توفر انظمة السلامة لقيادة ممتعة ومغامرة في نفس الوقت .