إطلاق منصة ” هانيو ” لتعليم اللغة الصينية عن بعد
أطلقت وزارة التعليم منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية ” هانيو ” عن بعد تجريبياً، ويأتي ذلك ضمن برامج التدريب الصيفي.
وأشارت الوزارة إلى أن منصة ” هانيو ” تستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة.
وكان وزير التعليم أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة للإشراف والتخطيط لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية، من خلال إعداد تصور استراتيجي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13336 ] نشر منذ 31 دقيقة
بعض الطلاب عربي ويا الله يمشي حاله
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههههههههههههههههه
وانت الصاق مو بعض الطلاب بس الا بعض المدرسين بعد!!
انجليزي ويالله ينجح من الثانوي بالدف، كيف عاد الصيني.