إطلاق منصة ” هانيو ” لتعليم اللغة الصينية عن بعد

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة التعليم منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية ” هانيو ” عن بعد تجريبياً، ويأتي ذلك ضمن برامج التدريب الصيفي.

وأشارت الوزارة إلى أن منصة ” هانيو ” تستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة.

وكان وزير التعليم أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة للإشراف والتخطيط لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية، من خلال إعداد تصور استراتيجي.