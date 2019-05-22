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مع دخول الصيف.. نصائح هامة لتحسين رائحة السيارة

مع دخول الصيف.. نصائح هامة لتحسين رائحة السيارة
واشنطن(صدى):

تتعرض السيارات لرائحة كريهة خلال فصل الصيف خاصة ً مع قلة التهوية والإعتماد على تشغيل التكييف لإرتفاع حرارة الجو .

ويقدم موقع “poulinautosales” عدة نصائح للقضاء على تلك الرائحة والحفاظ على نظافة السيارة :

1-عدم ترك اي قمامة او مخلفات اطعمة داخل السيارة .
2-تنظيف السيارة بإستمرار من البقع مع وجود فتحات تهوية .
3-رش صودا الخبز داخل السيارة او المعطرات الكلاسيكية كرائحة الورد او الياسمين او غيرهما .
4-يمكن وضع بعض حبوب البن في كيس شبكي بالسيارة إذ انه لديه قدرة كبيرة على امتصاص اي روائح .


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