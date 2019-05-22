  • الخميس 23

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ترامب يرشح امرأة لقيادة القوات الجوية: ستكون وزيرة ممتازة

ترامب يرشح امرأة لقيادة القوات الجوية: ستكون وزيرة ممتازة

ترامب يرشح امرأة لقيادة القوات الجوية: ستكون وزيرة ممتازة
واشنطن(صدى):

رشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باربرا باريت، السفيرة السابقة والمحامية وطيار الاختبار من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سوف تكون وزيرة ممتازة ” .

وعن ” باربرا ” ، فهي تبلغ من العمر 68 عامًا، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009، كما ترأست مركز ” ايروسبايس كوربوريشن ” لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أنها أول امرأة ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أريزونا عام 1994، لكنها فشلت في الحصول على دعم الحزب الجمهوري.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *