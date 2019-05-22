ترامب يرشح امرأة لقيادة القوات الجوية: ستكون وزيرة ممتازة

واشنطن(صدى):

رشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باربرا باريت، السفيرة السابقة والمحامية وطيار الاختبار من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سوف تكون وزيرة ممتازة ” .

وعن ” باربرا ” ، فهي تبلغ من العمر 68 عامًا، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009، كما ترأست مركز ” ايروسبايس كوربوريشن ” لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أنها أول امرأة ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أريزونا عام 1994، لكنها فشلت في الحصول على دعم الحزب الجمهوري.