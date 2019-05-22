بالفيديو.. مصمم التوسعة الثالثة للحرم المكي يكشف ظروف التصميم وفلسفته

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس عبد الله بن جنيدب، مصمم التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف عن ظروف التصميم وفلسفته، وذلك بعد افتتاح جميع أدوارها أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وعن ذلك، قال ” بن جنيدب ” لقناة ” العربية ” : ” أن مشاريع الحرمين لا يمكن مقارنتها بأي مشروع آخر مهما كانت ضخامته، وذلك للظروف الخاصة المفروضة على المشاريع المنفذة في الحرمين الشريفين ” .

وفيما يتعلق بهذه الظروف، ذكر أن من ضمنها تلك المحددات التي تقيد المشاريع سواء من حيث ” المكان ” أو من حيث الاضطرار إلى التصميم والتنفيذ في الوقت نفسه.

حيث أشار إلى أنه لا يوجد وقت كافٍ لإنهاء المخططات والخرائط ثم البدء في البناء، كما هو الحال في المشاريع الأخرى، مضيفًا: ” مشاريع الحرمين الشريفين يجب كذلك أن تنفّذ بطريقة تليق بالمكان والمكانة ” .

كما أبان أن الحرم المكي تُنفّذ فيه عدة مشروعات ضخمة في الوقت نفسه، فمبنى التوسعة الجديدة على سبيل المثال لا يمثل إلا 30% من حجم المشروع.